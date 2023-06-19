Поварницын Федор Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварницын Федор Кондратьев

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Поварницын Георгiй Федоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Поварницын Порфирiй Федоров

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Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Поварницын Василiй Федоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.11.1835

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Ирина Савельева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.04.1841

Сын: Поварницын Зосима Федоров

Мать ребёнка: Ирина Савельева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поварницына Гликерiя Федорова

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Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Емельян Федоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Василiй Федоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Михаил Федоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Варсанофiй Федоров

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Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно