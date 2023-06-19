Поварницын Федор Кондратьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Сын: Поварницын Георгiй Федоров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Поварницын Порфирiй Федоров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Поварницын Василiй Федоров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Ирина Савельева
Сын: Поварницын Зосима Федоров
Мать ребёнка: Ирина Савельева
Дочь: Поварницына Гликерiя Федорова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Поварницын Емельян Федоров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Поварницын Василiй Федоров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Поварницын Михаил Федоров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Поварницын Варсанофiй Федоров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности