(Поварницына) Ирина Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1835
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Поварницын Федор Кондратьев
Рождение ребёнка
11.04.1841
Сын: Поварницын Зосима Федоров
Отец ребёнка: Поварницын Федор Кондратьев
Смерть
Неизвестно