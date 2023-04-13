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(Поварницына) Ирина Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1835

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Поварницын Федор Кондратьев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.04.1841

Сын: Поварницын Зосима Федоров

Отец ребёнка: Поварницын Федор Кондратьев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно