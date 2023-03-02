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Анастасия
Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.12.1915
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сомов Федор
Мать
Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1915
Отец:
Сомов Федор
Мать:
Александра
Смерть
Неизвестно
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