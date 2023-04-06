Мавра Федорова
Место рождениядеревня Константиново Казенной Кобыльской волости Ярославкого уезда Ярославской губернии
Дата рождения05.05.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1855
Отец: Федор Евграфов
Мать: Федора Матвеева
деревня Константиново Казенной Кобыльской волости Ярославкого уезда Ярославской губернии
Крещение
06.05.1855
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Кобыльской волости деревни Константинова крестьянин Федор Евграфов и законная жена его Федора Матфеева,оба православного исповедания. Восприемники: той же деревни крестьянская жена Евдокия В... Показать все
Смерть
Неизвестно