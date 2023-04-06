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Мавра Федорова

Место рождения

деревня Константиново Казенной Кобыльской волости Ярославкого уезда Ярославской губернии

Дата рождения

05.05.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
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Место
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Рождение
05.05.1855

Отец: Федор Евграфов

Мать: Федора Матвеева

деревня Константиново Казенной Кобыльской волости Ярославкого уезда Ярославской губернии
Крещение
06.05.1855
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Кобыльской волости деревни Константинова крестьянин Федор Евграфов и законная жена его Федора Матфеева,оба православного исповедания. Восприемники: той же деревни крестьянская жена Евдокия В... Показать все
Смерть
Неизвестно