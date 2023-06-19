Захарова-Никандрова (Павлова) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Никандрова (Павлова) Пелагея Павловна

Место рождения

Никифоровка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никифоровка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.10.1864 ст.

Муж: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1866 ст.

Дочь: Захарова-Никандрова Анна Эрастовна

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1868 ст.

Сын: Захаров-Никандров Илья Эрастович

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1869 ст.

Дочь: Захарова-Никандрова Харитина Эрастовна

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1870 ст.

Дочь: Захарова-Никандрова Екатерина Эрастовна

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1873 ст.

Сын: Захаров-Никандров Георгий Эрастович

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно