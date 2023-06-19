Захарова-Никандрова (Павлова) Пелагея Павловна
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1864 ст.
Рождение ребёнка
03.09.1866 ст.
Дочь: Захарова-Никандрова Анна Эрастовна
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович
Рождение ребёнка
14.07.1868 ст.
Сын: Захаров-Никандров Илья Эрастович
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович
Рождение ребёнка
06.10.1869 ст.
Дочь: Захарова-Никандрова Харитина Эрастовна
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович
Рождение ребёнка
21.11.1870 ст.
Дочь: Захарова-Никандрова Екатерина Эрастовна
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович
Рождение ребёнка
03.01.1873 ст.
Сын: Захаров-Никандров Георгий Эрастович
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович
Смерть
Неизвестно