Лукьянова (Прасолова) Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рождения26.09.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1896 ст.
Бракосочетание
10.11.1914 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1915 ст.
Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Ефимович
Рождение ребёнка
28.02.1923
Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Ефимович
Рождение ребёнка
20.02.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Ефимович
Рождение ребёнка
20.11.1926
Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Ефимович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно