Лукьянова (Прасолова) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Прасолова) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

26.09.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1896 ст.

Отец: Прасолов Он Же Абрамов Федор Данилов

Мать: Прасолова Вера Егоровна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1914 ст.

Муж: Лукьянов Кузьма Ефимович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1915 ст.

Сын: Лукьянов Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Ефимович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.02.1923

Сын: Лукьянов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Ефимович

Рождение ребёнка
20.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Ефимович

Рождение ребёнка
20.11.1926

Сын: Лукьянов Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Ефимович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Лукьянов Кузьма Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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