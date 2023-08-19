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Владычанская Надежда Александровна

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

09.05.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1875 ст.

Отец: Владычанский Александр Фаддеевич

Мать: Владычанская Мария Дементьевна

Вильнюс, Литовская ССР
23. 9 мая родилась, 2 июня 1875 г. в Вильне крещена Надежда. Родители: Титулярный советник Александр Фаддеев Владычанский и законная жена его Мария Дементиевна, оба православного исповедания. Воспри... Показать все
Крещение
02.06.1875 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
Неизвестно
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