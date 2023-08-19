Владычанская Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения09.05.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1875 ст.
23. 9 мая родилась, 2 июня 1875 г. в Вильне крещена Надежда. Родители: Титулярный советник Александр Фаддеев Владычанский и законная жена его Мария Дементиевна, оба православного исповедания. Воспри... Показать все
Крещение
02.06.1875 ст.
Смерть
Неизвестно