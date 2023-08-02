Мамсурова (Канукова) Долатхан Батаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мамсуров Хамурза
Отец ребёнка: Мамсуров Кази
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кундухова Зали
Отец ребёнка: Мамсуров Кази
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мамсуров Адиль-Гирей
Отец ребёнка: Мамсуров Кази
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мамсуров Кугалук
Отец ребёнка: Мамсуров Кази
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мамсуров Глаха
Отец ребёнка: Мамсуров Кази
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамсуров Кази