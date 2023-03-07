Сергей Семёнов
Место рождения
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Семён Матвеев
Мать: Евдокия Прокопиева
Рождение ребёнка
24.12.1899
Дочь: Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Наталия Фёдорова
Рождение ребёнка
18.08.1907
Дочь: Васса Сергеева
Мать ребёнка: Наталия Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Фёдорова
Смерть
Неизвестно