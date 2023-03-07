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Сергей Семёнов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Семён Матвеев

Мать: Евдокия Прокопиева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1899

Дочь: Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Наталия Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1907

Дочь: Васса Сергеева

Мать ребёнка: Наталия Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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