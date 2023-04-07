Баженова (Коршунова) Ксения Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаженова (Коршунова) Ксения Егоровна

Баженова (Коршунова) Ксения Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коршунов Егор

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно