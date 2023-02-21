Борисова (Дуракова) Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Дуракова) Степанида Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1908

Дата смерти

22.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1908

Отец: Дураков Андрей Иванович

Мать: Дуракова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
23.05.1932

Дочь: Лихошерст Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Борисов Яков Семенович

Рождение ребёнка
08.05.1937

Дочь: Еловикова Зинаида Яковлевна

Отец ребёнка: Борисов Яков Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Яков Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Борисов Яков Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Леонид Яковлевич

Отец ребёнка: Борисов Яков Семенович

Смерть
22.09.1994
посёлок Шарамы, Шалинский городской округ, Свердловская область
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