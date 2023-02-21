Борисова (Дуракова) Степанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1908
Дата смерти22.09.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1908
Отец: Дураков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1932
Дочь: Лихошерст Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Борисов Яков Семенович
Рождение ребёнка
08.05.1937
Дочь: Еловикова Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Борисов Яков Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Борисов Яков Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Борисов Яков Семенович
Смерть
22.09.1994
посёлок Шарамы, Шалинский городской округ, Свердловская область