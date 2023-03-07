Елистратова (Мячина) Анастасия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова (Мячина) Анастасия Ефимова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

08.04.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Мячин Ефимий Яковлев

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.06.1888

Муж: Елистратов Дмитрий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1890

Сын: Елистратов Клавдий Дмитриев

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1891

Дочь: Варвара Дмитриева

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1894

Дочь: Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1896

Сын: Елистратов Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1899

Дочь: Елизавета Дмитриева

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Ольга Дмитриева

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев

Смерть
08.04.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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