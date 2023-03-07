Елистратова (Мячина) Анастасия Ефимова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти08.04.1903
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Мячин Ефимий Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1888
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1890
Сын: Елистратов Клавдий Дмитриев
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
04.12.1891
Дочь: Варвара Дмитриева
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
17.04.1894
Дочь: Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
28.07.1896
Сын: Елистратов Николай Дмитриев
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
03.09.1899
Дочь: Елизавета Дмитриева
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Ольга Дмитриева
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев
Смерть
08.04.1903
Причина смерти: от чахотки