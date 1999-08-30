Марчук (Романченко) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.03.1908 ст.
Дата смерти30.08.1999
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1908 ст.
Рождение ребёнка
13.01.1946
Сын: Марчук Владимир Тарасович
Отец ребёнка: Марчук Тарас Кононович
Иркутская область, Бодайбинский район, селение Мача
Рождение ребёнка
13.01.1946
Сын: Марчук Александр Тарасович
Отец ребёнка: Марчук Тарас Кононович
Иркутская область, Бодайбинский район, село Мача
Смерть
30.08.1999
Склероз мозга.