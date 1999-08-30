Марчук (Романченко) Александра Ивановна 17.03.1908 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Марчук (Романченко) Александра Ивановна

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Место рождения

Котломин, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

17.03.1908 ст.

Дата смерти

30.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1908 ст.

Отец: Романченко Иван Праскович?

Мать: Романченко Неизвесно Неизвесно

Котломин, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.01.1946

Сын: Марчук Владимир Тарасович

Отец ребёнка: Марчук Тарас Кононович

Иркутская область, Бодайбинский район, селение Мача
Рождение ребёнка
13.01.1946

Сын: Марчук Александр Тарасович

Отец ребёнка: Марчук Тарас Кононович

Иркутская область, Бодайбинский район, село Мача
Смерть
30.08.1999
Склероз мозга.

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