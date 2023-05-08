Демидов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1963
Рождение ребёнка
22.07.1987
Дочь: Сомова-Демидова Мария Александровна
Мать ребёнка: Демидова-Хабарова Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
04.11.1990
Дочь: Хованова-Демидова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Демидова-Хабарова Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
31.03.1997
Сын: Демидов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Демидова-Хабарова Елена Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно