Демидов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Александр Александрович

Демидов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1963

Отец: Демидов Александр Иванович

Мать: Демидова-Гришина Вера Кузьминична

Рождение ребёнка
22.07.1987

Дочь: Сомова-Демидова Мария Александровна

Мать ребёнка: Демидова-Хабарова Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
04.11.1990

Дочь: Хованова-Демидова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Демидова-Хабарова Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
31.03.1997

Сын: Демидов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Демидова-Хабарова Елена Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова-Хабарова Елена Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова-Хабарова Елена Юрьевна