Протопопова (Вишнякова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова (Вишнякова) Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Вишняков Петр Михайлович

Мать: Вишнякова Софья Ивановна

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