Грудинина (Баханова) Елена Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1756
Отец: Баханов Матвей Отст. Казак Кр. Св. Петра
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Грудинин Василий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Грудинин Василий Васильев
Отец ребёнка: Грудинин Василий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Грудинин Василий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Грудинин Василий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Грудинин Василий Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грудинин Василий Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно