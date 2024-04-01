Грудинина (Баханова) Елена Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудинина (Баханова) Елена Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Баханов Матвей Отст. Казак Кр. Св. Петра

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Грудинин Василий Антонов

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Грудинин Василий Васильев

Отец ребёнка: Грудинин Василий Антонов

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Грудинин Василий Антонов

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Грудинин Василий Антонов

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Грудинин Василий Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудинин Иван Васильев

Отец ребёнка: Грудинин Василий Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грудинин Василий Антонов

Смерть
Неизвестно
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