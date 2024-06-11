Субботин Михаил Стефанович 03.11.1859 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Михаил Стефанович

Субботин Михаил Стефанович

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

03.11.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1859 ст.

Отец: Субботин Стефан Егорович

Мать: Субботина (Ширинкина) Феврония (Хиония) Филипповна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
ППК ГАПК Ф 719 оп 1 д 306 №232 стр 75
Крещение
04.11.1859 ст.
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
В - Стефану брат родной Александр Егорович Субботин и той же деревни и господ крестьянская жена Мария Матвеевна ППК ГАПК Ф 719 оп 1 д 306 №232м стр 75
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.