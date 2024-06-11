Субботин Михаил Стефанович
Место рождения
Дата рождения03.11.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1859 ст.
ППК ГАПК Ф 719 оп 1 д 306 №232 стр 75
Крещение
04.11.1859 ст.
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
В - Стефану брат родной Александр Егорович Субботин и той же деревни и господ крестьянская жена Мария Матвеевна ППК ГАПК Ф 719 оп 1 д 306 №232м стр 75
Смерть
Неизвестно