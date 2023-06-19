Лоскутов Валентин Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиМежду ?.09.1941 и ?.06.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Лоскутов Григорий
Мать: не указана
Или 1914 год
Рождение ребёнка
29.12.1936
Дочь: Рединская Юлия Валентиновна
Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
26.07.1939
Дочь: Лоскутова Анна Валентиновна
Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Михайловна
Военная служба
1942
139 запасной стрелковый полк 1 гвардейская мотострелковая дивизия последнее место службы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между ?.09.1941 и ?.06.1942
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести