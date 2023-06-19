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Лоскутов Валентин Григорьевич

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1907

Дата смерти

Между ?.09.1941 и ?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лоскутов Григорий

Мать: не указана

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Или 1914 год
Рождение ребёнка
29.12.1936

Дочь: Рединская Юлия Валентиновна

Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Михайловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.07.1939

Дочь: Лоскутова Анна Валентиновна

Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Михайловна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Военная служба
1942
139 запасной стрелковый полк 1 гвардейская мотострелковая дивизия последнее место службы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Татьяна Михайловна

Смерть
Между ?.09.1941 и ?.06.1942
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести