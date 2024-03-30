Лоскутова (Лоскутова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Лоскутова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

10.01.1911 ст.

Дата смерти

10.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1911 ст.

Отец: Лоскутов Михаил Иаковлев Яковлевич

Мать: Лоскутова Антонина Васильевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
10 января Татьяна. Родители: Михаил Иаковлев Л. и зж Антонина Васильева 11 января крещение Восприемники: сестра девица Раиса Иаковлева Вятская губерния, Уржумский уезд, Корак-Солинская волость, Боль... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1936

Муж: Лоскутов Валентин Григорьевич

Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
29.12.1936

Дочь: Рединская Юлия Валентиновна

Отец ребёнка: Лоскутов Валентин Григорьевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Свидетельство о рождении № 23649 от 09.01.1937 г. Больше-ключевской сельсовет Сернурского района
Рождение ребёнка
26.07.1939

Дочь: Лоскутова Анна Валентиновна

Отец ребёнка: Лоскутов Валентин Григорьевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Артёмова Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Лоскутов Захарий Дмитриевич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
10.07.1966
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
В больнице г. Шарыпово от порок сердца нарушение кровообращения II степени
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