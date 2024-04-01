Нифантьев Афанасий Казак Р. Медвежьего Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нифантьев Афанасий Казак Р. Медвежьего Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: Нифантьева Ксения Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Нифантьев Дмитрий Казак Р. Медвежьего Афанасьев

Мать ребёнка: Нифантьева Ксения Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Толмачева Ирина Афанасьева

Мать ребёнка: Нифантьева Ксения Леонтьева

Бракосочетание
24.01.1838

Жена: Андреева 1, Нифантьева 2 Пелагея Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Афанасьева

Мать ребёнка: Нифантьева Ксения Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нифантьева Ксения Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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