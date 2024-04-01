Нифантьев Афанасий Казак Р. Медвежьего Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: Нифантьева Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Нифантьев Дмитрий Казак Р. Медвежьего Афанасьев
Мать ребёнка: Нифантьева Ксения Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Толмачева Ирина Афанасьева
Мать ребёнка: Нифантьева Ксения Леонтьева
Бракосочетание
24.01.1838
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Афанасьева
Мать ребёнка: Нифантьева Ксения Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно