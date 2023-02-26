Тюричев Аким Андреевич
Место рожденияТульская обл., Бабынинский р-н, с. Высокое
Дата рождения1919
Дата смерти23.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Тюричев Андрей Афанасьевич
Мать: ?
Тульская обл., Бабынинский р-н, с. Высокое
Смерть
23.10.1943
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, Анненский с/с, д. Анненское, в районе