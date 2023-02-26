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Тюричев Аким Андреевич

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Место рождения

Тульская обл., Бабынинский р-н, с. Высокое

Дата рождения

1919

Дата смерти

23.10.1943

Пол

Мужской

Отец

До 1899 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Тюричев Андрей Афанасьевич

Мать: ?

Тульская обл., Бабынинский р-н, с. Высокое
Смерть
23.10.1943
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл., Мгинский р-н, Анненский с/с, д. Анненское, в районе
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