Наумова (Запорович) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Запорович) Галина Михайловна

Место рождения

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

20.01.1922

Дата смерти

24.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922

Отец: Запорович Михаил Иосифович

Мать: Запорович Анна Ивановна

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1947

Дочь: Наумова Людмила Тимофеевна

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Куприянович

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Куприянович

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Куприянович

Вишняково, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Тимофей Куприянович

Смерть
24.11.1982