Наумова (Запорович) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.01.1922
Дата смерти24.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922
Рождение ребёнка
07.08.1947
Дочь: Наумова Людмила Тимофеевна
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Куприянович
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Куприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Куприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1982