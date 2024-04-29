Amburger Alexander
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения30.01.1908
Дата смерти04.07.1965
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1908
Отец: Амбургер (Amburger) Альфред Юлиус (Alfred Julius)
Мать: Rotermann (Небо (Naeboe)) Дагмара (Dagmar Lina Maria) (Dagmar Lina Maria)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
keemik
Смерть
04.07.1965
Australia