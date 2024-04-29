Amburger Alexander 30.01.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Amburger Alexander

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Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

30.01.1908

Дата смерти

04.07.1965

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1908

Отец: Амбургер (Amburger) Альфред Юлиус (Alfred Julius)

Мать: Rotermann (Небо (Naeboe)) Дагмара (Dagmar Lina Maria) (Dagmar Lina Maria)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
keemik
Смерть
04.07.1965
Australia

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