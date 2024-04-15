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Матвиевский Филипп Алексеевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

14.11.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1863 ст.

Отец: Матвиевский Алексей Кузьмич

Мать: Матвиевская Евдокия Дамиановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1H-X?i=660&cc=3511744
Крещение
14.11.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
27.06.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Иванович Зоренко
Смерть
Неизвестно
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