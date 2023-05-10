Вернова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вернова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно