Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Ивайкин Фома Селивёрстович
Отец ребёнка: Ивайкин Селивёрст Данилович
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Ивайкин Григорий Селивёрстович
Отец ребёнка: Ивайкин Селивёрст Данилович
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Ивайкин Прокопий Селивёрстович
Отец ребёнка: Ивайкин Селивёрст Данилович
Рождение ребёнка
01.11.1857
Сын: Ивайкин Михаил Селивёрстович
Отец ребёнка: Ивайкин Селивёрст Данилович
Смерть
Неизвестно