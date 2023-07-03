Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Ивайкин Фома Селивёрстович

Отец ребёнка: Ивайкин Селивёрст Данилович

Летяжка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Ивайкин Григорий Селивёрстович

Отец ребёнка: Ивайкин Селивёрст Данилович

Летяжка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Ивайкин Прокопий Селивёрстович

Отец ребёнка: Ивайкин Селивёрст Данилович

Летяжка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.11.1857

Сын: Ивайкин Михаил Селивёрстович

Отец ребёнка: Ивайкин Селивёрст Данилович

Смерть
Неизвестно