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Бакай Прасковья Федоровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Бакай Павел Никифорович

Отец ребёнка: Бакай Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Бакай Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бакай Антон Никифорович

Отец ребёнка: Бакай Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Елизавета Никифоровна

Отец ребёнка: Бакай Никифор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакай Никифор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно