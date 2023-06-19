Бакай Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Бакай Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Бакай Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Бакай Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Елизавета Никифоровна
Отец ребёнка: Бакай Никифор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно