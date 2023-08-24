Болабоня Пелагея Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти28.08.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1874 ст.
Дочь: Болабоня Мария Логиновна
Отец ребёнка: Болабоня Логин Васильевич
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1875 ст.
Дочь: Грищенко Фёкла Логиновна
Отец ребёнка: Болабоня Логин Васильевич
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1889 ст.
Сын: Болабоня Михаил Логинович
Отец ребёнка: Болабоня Логин Васильевич
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1906 ст.
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд