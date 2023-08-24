Болабоня Пелагея Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болабоня Пелагея Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

28.08.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1874 ст.

Дочь: Болабоня Мария Логиновна

Отец ребёнка: Болабоня Логин Васильевич

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1875 ст.

Дочь: Грищенко Фёкла Логиновна

Отец ребёнка: Болабоня Логин Васильевич

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1889 ст.

Сын: Болабоня Михаил Логинович

Отец ребёнка: Болабоня Логин Васильевич

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болабоня Логин Васильевич

Смерть
28.08.1906 ст.
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
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