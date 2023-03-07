Куплинова (Панина) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куплинова (Панина) Ирина Александровна

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Место рождения

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

17.04.1990

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1990

Отец: Панин Александр Алексеевич

Мать: Панина Екатерина Васильевна

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
30.04.2022

Муж: скрыто настройками приватности

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.09.2022

Дочь: Куплинова Милана Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Балашиха, Балашиха, Московская область
Крещение
Неизвестно
Колопино, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Крёстный: Алексашин Евгений Александрович Крёстная: Логинова (Зевайкина) Анастасия
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