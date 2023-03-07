Куплинова (Панина) Ирина Александровна
Место рождения
Дата рождения17.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1990
Бракосочетание
30.04.2022
Муж: скрыто настройками приватности
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.09.2022
Дочь: Куплинова Милана Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Балашиха, Балашиха, Московская область
Крещение
Неизвестно
Колопино, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Крёстный: Алексашин Евгений Александрович Крёстная: Логинова (Зевайкина) Анастасия