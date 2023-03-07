Макар Иванович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шинелин Зиновий Макарович
Мать ребёнка: Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ефросинья Макаровна
Мать ребёнка: Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Прасковья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Захаровна
Смерть
Неизвестно