? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Ощепков Астафий Иванов

Отец ребёнка: Ощепков Иван

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1665

Сын: Ощепков Наум Иванов

Отец ребёнка: Ощепков Иван

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1670

Сын: Ощепков Михей Иванов

Отец ребёнка: Ощепков Иван

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Ощепков Василий Иванов

Отец ребёнка: Ощепков Иван

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1685

Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Ощепков Иван

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.