?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1660
Отец ребёнка: Ощепков Иван
Рождение ребёнка
1665
Сын: Ощепков Наум Иванов
Отец ребёнка: Ощепков Иван
Рождение ребёнка
1670
Сын: Ощепков Михей Иванов
Отец ребёнка: Ощепков Иван
Рождение ребёнка
1680
Отец ребёнка: Ощепков Иван
Рождение ребёнка
1685
Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Ощепков Иван