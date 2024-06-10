Ощепков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1660
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1665
Сын: Ощепков Наум Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1670
Сын: Ощепков Михей Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1680
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1685
Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно