Ощепков Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОщепков Иван

Ощепков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Ощепков Астафий Иванов

Мать ребёнка: ?

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1665

Сын: Ощепков Наум Иванов

Мать ребёнка: ?

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1670

Сын: Ощепков Михей Иванов

Мать ребёнка: ?

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1680

Сын: Ощепков Василий Иванов

Мать ребёнка: ?

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1685

Дочь: Ощепкова (Ощепкова) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: ?

Спирина, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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