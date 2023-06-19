Калигаева (Безпалова) Матрона Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калигаева (Безпалова) Матрона Титовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.08.1894

Муж: Калигаев Федор Макарович

Рождение ребёнка
05.10.1896

Сын: Калигаев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Калигаев Федор Макарович

Рождение ребёнка
27.08.1898

Сын: Калигаев Иван Федорович

Отец ребёнка: Калигаев Федор Макарович

Рождение ребёнка
23.11.1900

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Калигаев Федор Макарович

Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Калигаев Федор Макарович

Рождение ребёнка
21.11.1905

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Калигаев Федор Макарович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно