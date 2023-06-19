Калигаева (Безпалова) Матрона Титовна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.08.1894
Рождение ребёнка
05.10.1896
Сын: Калигаев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Калигаев Федор Макарович
Рождение ребёнка
27.08.1898
Отец ребёнка: Калигаев Федор Макарович
Рождение ребёнка
23.11.1900
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Калигаев Федор Макарович
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Калигаев Федор Макарович
Рождение ребёнка
21.11.1905
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Калигаев Федор Макарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно