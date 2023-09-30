Секлецов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секлецов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1996

Сын: Секлецов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Сильвестрова-Секлецова Валентина Эдуардовна

Рождение ребёнка
18.04.1999

Сын: Секлецов Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: Сильвестрова-Секлецова Валентина Эдуардовна

Рождение ребёнка
10.11.2011

Дочь: Секлецова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Сильвестрова-Секлецова Валентина Эдуардовна

Рождение ребёнка
24.04.2014

Дочь: Секлецова Вероника Сергеевна

Мать ребёнка: Сильвестрова-Секлецова Валентина Эдуардовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Секлецова Жанна Сергеевна

Мать ребёнка: Сильвестрова-Секлецова Валентина Эдуардовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сильвестрова-Секлецова Валентина Эдуардовна

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