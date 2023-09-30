Секлецов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1996
Сын: Секлецов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Сильвестрова-Секлецова Валентина Эдуардовна
Рождение ребёнка
18.04.1999
Сын: Секлецов Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: Сильвестрова-Секлецова Валентина Эдуардовна
Рождение ребёнка
10.11.2011
Дочь: Секлецова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Сильвестрова-Секлецова Валентина Эдуардовна
Рождение ребёнка
24.04.2014
Дочь: Секлецова Вероника Сергеевна
Мать ребёнка: Сильвестрова-Секлецова Валентина Эдуардовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Секлецова Жанна Сергеевна
Мать ребёнка: Сильвестрова-Секлецова Валентина Эдуардовна
Бракосочетание
Неизвестно