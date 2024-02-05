Дмитриева Прыгун Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Прыгун Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1989

Отец: Прыгун Андрей Владимирович

Мать: Прыгун Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
15.06.2016

Сын: Дмитриев Артемий Павлович

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Валерьевич

Рождение ребёнка
27.03.2018

Сын: Дмитриев Матвей Павлович

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Валерьевич

Рождение ребёнка
07.04.2020

Сын: Дмитриев Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Павел Валерьевич

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