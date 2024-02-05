Дмитриева Прыгун Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1989
Отец: Прыгун Андрей Владимирович
Мать: Прыгун Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
15.06.2016
Сын: Дмитриев Артемий Павлович
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Валерьевич
Рождение ребёнка
27.03.2018
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Валерьевич
Рождение ребёнка
07.04.2020
Сын: Дмитриев Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно