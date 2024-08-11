Чугунков Врагов Александр Яковлев
Место рождения
Дата рождения20.02.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1907 ст.
Отец: Чугунков Врагов Шамов Яков Иаков Емельянов
Крещение
20.02.1907 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
В: Иоанн Кирьяков Тараканчиков- запасной рядовой Анна Алексеева Тараканчикова-девица
Смерть
Неизвестно