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Чугунков Врагов Александр Яковлев

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

20.02.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1907 ст.

Отец: Чугунков Врагов Шамов Яков Иаков Емельянов

Мать: Чугункова Врагова (Тараканчикова) Марина Алексеева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
20.02.1907 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
В: Иоанн Кирьяков Тараканчиков- запасной рядовой Анна Алексеева Тараканчикова-девица
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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