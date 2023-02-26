Ксения Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1797
Сын: Пахомий (Акимов)
Отец ребёнка: Ефимий Максимов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1799
Дочь: Ульяна Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Максимов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно