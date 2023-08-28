Авданина Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Авданин Григорий
Отец ребёнка: Авданин Игнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авданин Илья
Отец ребёнка: Авданин Игнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авданин Семён
Отец ребёнка: Авданин Игнат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авданин Игнат
Смерть
Неизвестно