Авданина Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авданина Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Авданин Григорий

Отец ребёнка: Авданин Игнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авданин Илья

Отец ребёнка: Авданин Игнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авданин Семён

Отец ребёнка: Авданин Игнат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авданин Игнат

Смерть
Неизвестно
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