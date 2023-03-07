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Болышевъ Петръ

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Болышевъ Игнатий

Мать: Болышева Прасковья Агапова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Болышевъ Евсей

Мать ребёнка: Болыышева Рындина Авдотья Григорьева

Дурасовка
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Болыышева Рындина Авдотья Григорьева

Дурасовка
Смерть
1790
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