Болышевъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Болышевъ Игнатий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Болышевъ Евсей
Мать ребёнка: Болыышева Рындина Авдотья Григорьева
Дурасовка
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Болыышева Рындина Авдотья Григорьева
Дурасовка
Смерть
1790