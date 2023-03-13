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Болышевъ Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Болышевъ Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Болышевъ Петръ

Мать ребёнка: Болышева Прасковья Агапова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Потапова Марья

Мать ребёнка: Болышева Прасковья Агапова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Грачова Авдотья Игнатьева

Мать ребёнка: Болышева Прасковья Агапова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Хрестинья

Мать ребёнка: Болышева Прасковья Агапова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Болышевъ Трофимъ

Мать ребёнка: Болышева Прасковья Агапова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болышева Прасковья Агапова