Болышевъ Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Болышевъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Болышевъ Петръ
Мать ребёнка: Болышева Прасковья Агапова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Потапова Марья
Мать ребёнка: Болышева Прасковья Агапова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Грачова Авдотья Игнатьева
Мать ребёнка: Болышева Прасковья Агапова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Хрестинья
Мать ребёнка: Болышева Прасковья Агапова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Болышевъ Трофимъ
Мать ребёнка: Болышева Прасковья Агапова
Бракосочетание
Неизвестно