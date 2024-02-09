Залялетдин Камалетдинов
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
09.10.1911
развод по желанию жены. ПРИЧИНА Отсутствие согласия и любви СВИДЕТЕЛИ Нугман Абдулвалеев Фарахислам Ахмадишин Источник: МК по Кубяково за 1911
Никах
До 09.10.1911 ст.
Судя по всему, предшествующий разводу этап брака у них. Вывод на основании записи о разводе от октября 1911 года из МК по Кубяково за 1911. Кстати, согласно тому же источнику, в декабре 1911 года у н... Показать все
Никах
21.12.1911 ст.
3 брак невесты, 2 брак жениха Представитель невесты брат - Шахкардан Ахмадишин Представитель жениха - он сам Свидетели - Фарахислам Ахмадишин Ширъяздан Абдулганеев 50 рублей 30 рублей даны на м... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно