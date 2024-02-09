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Залялетдин Камалетдинов

Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
09.10.1911

Жена: Зайнаб Ахмадишина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
развод по желанию жены. ПРИЧИНА Отсутствие согласия и любви СВИДЕТЕЛИ Нугман Абдулвалеев Фарахислам Ахмадишин Источник: МК по Кубяково за 1911
Никах
До 09.10.1911 ст.

Жена: Зайнаб Ахмадишина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Судя по всему, предшествующий разводу этап брака у них. Вывод на основании записи о разводе от октября 1911 года из МК по Кубяково за 1911. Кстати, согласно тому же источнику, в декабре 1911 года у н... Показать все
Никах
21.12.1911 ст.

Жена: Зайнаб Ахмадишина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
3 брак невесты, 2 брак жениха Представитель невесты брат - Шахкардан Ахмадишин Представитель жениха - он сам Свидетели - Фарахислам Ахмадишин Ширъяздан Абдулганеев 50 рублей 30 рублей даны на м... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнаб Ахмадишина

Смерть
Неизвестно
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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