Клод Картенс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клод Картенс

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джонни Мëрфи

Мать ребёнка: Аманда Мëрфи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кэмерон Мëрфи

Мать ребёнка: Аманда Мëрфи

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аманда Мëрфи

Смерть
Неизвестно
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