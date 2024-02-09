Шестопалова Марья Иванова
Место рождения
Дата рожденияС 1774 по 1775 ст.
Дата смерти14.05.1852 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1774 по 1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Домна Семенова
Отец ребёнка: Шестопалов Семен Иванов
Рождение ребёнка
С 1796 по 1798 ст.
Отец ребёнка: Шестопалов Семен Иванов
Рождение ребёнка
С 1798 по 1802 ст.
Дочь: Авдотья Семенова
Отец ребёнка: Шестопалов Семен Иванов
Рождение ребёнка
С 1802 по 1804
Отец ребёнка: Шестопалов Семен Иванов
Рождение ребёнка
С 1806 по 1808 ст.
Сын: Шестопалов Никита Семенов
Отец ребёнка: Шестопалов Семен Иванов
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Прасковья Семенова
Отец ребёнка: Шестопалов Семен Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.1852 ст.