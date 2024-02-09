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Шестопалова Марья Иванова

Место рождения

Севостьяново, Одоевский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

С 1774 по 1775 ст.

Дата смерти

14.05.1852 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1774 по 1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Севостьяново, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Домна Семенова

Отец ребёнка: Шестопалов Семен Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1796 по 1798 ст.

Сын: Шестопалов Федор Семенов

Отец ребёнка: Шестопалов Семен Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1798 по 1802 ст.

Дочь: Авдотья Семенова

Отец ребёнка: Шестопалов Семен Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1802 по 1804

Сын: Шестопалов Осип Семенов

Отец ребёнка: Шестопалов Семен Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1806 по 1808 ст.

Сын: Шестопалов Никита Семенов

Отец ребёнка: Шестопалов Семен Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Прасковья Семенова

Отец ребёнка: Шестопалов Семен Иванов

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Семен Иванов

Смерть
14.05.1852 ст.
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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