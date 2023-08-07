Михайлова (Шабельникова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1935
Дата смерти07.08.2023
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1935
Отец: Шабельников Павел
Мать: Потапова Антонина
Рождение ребёнка
08.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Иван
Рождение ребёнка
25.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Иван
Смерть
07.08.2023
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Причина смерти: Болезнь