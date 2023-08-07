Михайлова (Шабельникова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Шабельникова) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1935

Дата смерти

07.08.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1935

Отец: Шабельников Павел

Мать: Потапова Антонина

Рождение ребёнка
08.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Иван

Рождение ребёнка
25.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Иван

Смерть
07.08.2023
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Причина смерти: Болезнь
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