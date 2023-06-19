Дмитриева Ефросинья Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиДо 1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1881
Дочь: Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.05.1883
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.07.1885
Сын: Дмитриев Макар Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.12.1890
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Маслиенко Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.01.1895
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1899