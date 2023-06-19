Дмитриева Ефросинья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Ефросинья Никифоровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

До 1899

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1881

Дочь: Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.05.1883

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.07.1885

Сын: Дмитриев Макар Алексеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.12.1890

Сын: Дмитриев Наум Алексеевич

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Маслиенко Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
26.01.1895

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Алексей Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1899