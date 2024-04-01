Речкин Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Речкин Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1777

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новожилова 1, Черепанова 2 (Речкина) Матрона Гаврилова

Мать ребёнка: Речкина Ульяна Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Речкина Ульяна Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Речкин Гавриил Крест. С. Соколовского Гаврилов

Мать ребёнка: Речкина Ульяна Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Речкин Иван Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Гаврилов

Мать ребёнка: Речкина Ульяна Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Петкова (Речкина) Ефросинья Гаврилова

Мать ребёнка: Речкина Ульяна Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Речкин Данила Крест. Д.Налобиной, Сумнинской Волости Гаврилов

Мать ребёнка: Речкина Ульяна Афанасьева

Смерть
До 1777

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