Речкин Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1777
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новожилова 1, Черепанова 2 (Речкина) Матрона Гаврилова
Мать ребёнка: Речкина Ульяна Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Речкин Гавриил Крест. С. Соколовского Гаврилов
Мать ребёнка: Речкина Ульяна Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1742
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Петкова (Речкина) Ефросинья Гаврилова
Мать ребёнка: Речкина Ульяна Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1747
Смерть
До 1777