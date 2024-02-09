Якушенков Назар Иванович
Место рождения
Дата рождения11.10.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1852 ст.
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Артеменко Мария Назаровна
Мать ребёнка: Якушенкова Татьяна Игнатьевна
Проворище, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно