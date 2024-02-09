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Якушенков Назар Иванович

Место рождения

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

11.10.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1852 ст.

Отец: Якушенков Иван Яковлевич

Мать: Якушенкова Анна Сергеевна

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Жена: Якушенкова Татьяна Игнатьевна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Артеменко Мария Назаровна

Мать ребёнка: Якушенкова Татьяна Игнатьевна

Проворище, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушенкова Анастасия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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