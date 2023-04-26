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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муханов Иван Николаевич (Нилович)

Отец ребёнка: Муханов ?

Калининская (в н.вр. Тверская) область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина (Николаевна)

Отец ребёнка: Муханов ?

Калининская (в н.вр. Тверская) область