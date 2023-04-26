?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муханов Иван Николаевич (Нилович)
Отец ребёнка: Муханов ?
Калининская (в н.вр. Тверская) область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина (Николаевна)
Отец ребёнка: Муханов ?
Калининская (в н.вр. Тверская) область