Тюрина Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрина Марфа Михайловна

Тюрина Марфа Михайловна

avatar

Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

05.07.1881

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1874

Муж: Тюрин Кирилл Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.07.1875

Сын: Тюрин Илья Кириллович

Отец ребёнка: Тюрин Кирилл Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
11.11.1878

Сын: Тюрин Матфий Кириллович

Отец ребёнка: Тюрин Кирилл Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.01.1881

Сын: Тюрин Григорий Кириллович

Отец ребёнка: Тюрин Кирилл Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
05.07.1881
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
от боли долговременной
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Тюрин Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Тюрин Кирилл Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close