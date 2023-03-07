Тюрина Марфа Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти05.07.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1874
Рождение ребёнка
17.07.1875
Отец ребёнка: Тюрин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1878
Отец ребёнка: Тюрин Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1881
Сын: Тюрин Григорий Кириллович
Отец ребёнка: Тюрин Кирилл Иванович
Смерть
05.07.1881
от боли долговременной
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Тюрин Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Тюрин Кирилл Иванович