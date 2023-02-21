Марья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Около 1823 г.р.
Около 1827 г.р.
1829 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Георгий Мванов

Отец ребёнка: Иван Александров

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Максим Иванов

Отец ребёнка: Иван Александров

Рождение ребёнка
17.01.1829

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Александров

Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Александров

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