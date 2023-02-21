Марья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Георгий Мванов
Отец ребёнка: Иван Александров
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Максим Иванов
Отец ребёнка: Иван Александров
Рождение ребёнка
17.01.1829
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Александров
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Александров